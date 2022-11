Neue Suchaktion nach vermisster Rita U. aus Wülfershausen (Landkreis Rhön-Grabfeld)

Die 75-jährige Rita U. wurde letztmals durch Angehörige gegen 14.30 Uhr an ihrer Wohnadresse in der Schloßgartenstraße gesehen, berichtet die Polizei am Sonntag (13. November 2022). Die Dame ist gut zu Fuß unterwegs, jedoch aufgrund ihrer Demenz schnell orientierungslos.

Wülfershausen: Polizei, Feuerwehr und BRK suchen erneut nach vermisster Rita U.

Bei den ersten Fahndungsmaßnahmen der Bad Königshofener Polizei stellte sich heraus, dass die Vermisste gegen 16 Uhr im Ortsgebiet gesehen worden ist. Seitdem verliert sich ihre Spur.

Am späten Sonntagabend intensivierte die örtliche Polizei mit Unterstützung angrenzender Dienststellen, der Feuerwehr und dem Bayerischen Roten Kreuz die Suche nach der Vermissten. Dies blieb jedoch ohne Erfolg. Deshalb starteten die Einsatzkräfte am Dienstag eine neue großangelegte Suchaktion. Daran sind unter anderem ein Hubschrauber und die Wasserrettung des BRK beteiligt.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

165 Zentimeter groß

65 Kilogramm

blonde halblange Haare

Brille

Bekleidet mit dunkler Hose und heller Jacke

Zeugen, die Frau U. gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09761/906-0 mit der Bad Königshofener Polizei in Verbindung zu setzen.