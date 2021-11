Mit einer neuen WhatsApp-Betrugsmasche versuchen Täter bei älteren Menschen Geld zu ergaunern. Dafür haben die Gangster den bekannten „Enkeltrick“ auf die Chat-Plattform angepasst. Über den Messenger-Dienst kontaktieren die Betrüger ihre potenziellen Opfer, um sie um ihre Ersparnisse zu bringen. Die Täter geben sich als nahe Verwandte aus und versuchen, die Opfer zu Geldüberweisungen zu bewegen. Gerade in den letzten Wochen haben Betrugsversuche dieser Art massiv zugenommen.

Bei einer Seniorin aus Braunfels meldeten sich die Betrüger mit einer Textnachricht per WhatsApp: "Hallo Mama mein Handy ist kaputtgegangen. Dies hier ist jetzt meine neue Nummer, die kannst du speichern. Bist du zu Hause?". Nach ein paar Nachrichten kam dann die Bitte um eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1700 Euro.

Betrugsversuche über den WhatsApp-Messenger

Ähnlich war auch der Betrugsversuch bei einer 59-Jährigen aus Bastheim im Landkreis Rhön-Grabfeld. Die Frau bekam ebenfalls eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. In der Nachricht gab sich der Unbekannte als ihr Sohn aus und bat sie, eine Zahlung in Höhe von 1340 Euro an eine deutsche IBAN zu senden. In beiden Fällen ging der Betrugsversuch jedoch glimpflich aus. Keine der Frauen überwies das geforderte Geld.

Um nicht Opfer der Betrugsmaschen zu werden, empfiehlt die Polizei: