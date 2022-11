Ein 31-jähriger Motorradfahrer setzte am Dienstagabend (1. November 2022), gegen 17.50 Uhr, zum Überholen eines anderen Autos an. Dabei scherte er zu weit aus und geriet in den linksseitigen Grünstreifen bei Weisbach im Kreis Rhön-Grabfeld, wie die Polizei Bad Neustadt an der Saale mitteilte.

Dort stürzte der Mann nach etwa 100 Metern von seiner Maschine und blieb schwerverletzt im Graben liegen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Bad Neustadt gebracht. Das Kraftrad musste mit einem Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro abgeschleppt werden.