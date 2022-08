Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale hat einen Zeugenaufruf herausgegeben. Im Zeitraum von Freitagnachmittag (05. August 2022) bis Montag (08. August 2022) hat eine noch unbekannte Person in Waldberg einen Wasserspeicher in einem Gemeinschaftsgarten in der Premicher Straße mit einer grünen Flüssigkeit kontaminiert.

Die zwei betroffenen IBC-Containern fassen insgesamt 1000 Liter Wasser, in die die Flüssigkeit unbemerkt eingefüllt wurde. Zurzeit wird noch geprüft, ob die grüne Substanz giftig ist, eine Wasserprobe wurde dazu entnommen.

Um den Vorfall aufklären zu können, hofft die Polizei auf Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben. Hinweise können unter der Rufnummer: 09771/606-0 abgegeben werden.

