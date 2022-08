Zu einem Brand kam es am Mittwoch (10. August 2022) in Waldberg (Landkreis Rhön-Grabfeld).

Am Mittwochmittag ging bei der Polizei eine Mitteilung über einen Brandfall in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Bühner-Straße ein. Dort ging nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale ein Toaster in Flammen auf, nachdem sich eine Frau einen Toast zubereiten wollte.

Brand in Mehrfamilienhaus: Sachschaden im vierstelligen Bereich

Die Frau holte Nachbarn zur Hilfe. Diese konnten den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehren löschen. Die Feuerwehren aus Waldberg, Sandberg und Schmalwasser waren vor Ort. Aufgrund der Rußbildung entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Vorschaubild: © Frank Oschatz/Pixabay