Auf der B285 in Richtung Mellrichstadt hat sich am Dienstag (1. März 2022) ein schwerer Unfall ereignet. Laut Mitteilung der Polizei war bereits zuvor auf der A71 einem 30-Jährigen aufgefallen, dass das Auto vor ihm in Schlangenlinien fuhr.

Der Fahrer fuhr wie auch der 30-Jährige an der Anschlussstelle Mellrichstadt ab. Dabei geriet der Wagen kurzzeitig auf die Gegenfahrbahn und riss am Ende der Abfahrt ein Verkehrszeichen aus der Verankerung. Auf der Bundesstraße kam der Autofahrer erneut in den Gegenverkehr und stieß diesmal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Mann baut bei Mellrichstadt Unfall wegen medizinischem Notfall

Das Auto kam erst an der Leitplanke zum Stehen. Der 64 Jahre alte Fahrer wurde von Ersthelfern aus dem Unfallwagen gezogen und versorgt. Er hatte vermutlich während der Fahrt einen Herzinfarkt erlitten. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens blieb unverletzt. Sein Auto wurde im Heckbereich beschädigt, war aber noch fahrbereit. Der Unfallschaden wird insgesamt auf etwa 21.000 Euro geschätzt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Straßenmeisterei und die Feuerwehr Mellrichstadt mit 16 Einsatzkräften vor Ort.

Vorschaubild: © Adobe Stock (Symbolbild)