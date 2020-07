Schwerer Unfall auf Kreuzung in Bad Neustadt: Im Ortsteil Brendlorenzen kam es am Donnerstagabend (30.07.2020) zu einem Zusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen. Laut Bericht der Polizei Bad Neustadt hatte eine Autofahrerin beim Linksabbiegen ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen.

Die Frau war aus Richtung Wollbach in Richtung Bad Neustadt unterwegs und wollte in ein Industriegebiet abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug, das ihr entgegenkam, gedreht und gegen einen Lastwagen geschoben, der gerade an der Einmündung zur Kreuzung stand und wartete.

Zusammenstoß im Kreis Rhön-Grabfeld: Vier Menschen verletzt - teils schwer

Die beiden Frauen, die darin saßen, zogen sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurden zur Behandlung in ein Klinikum in Thüringen gebracht. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Im Landkreis Rhön-Grabfeld kam es zuletzt zu einem schweren Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.