TSV Bad Königshofen - TTC Grenzau 3:0.

So schnell war noch nie ein Bundesligaspiel in Bad Königshofen beendet wie gegen Grenzau: nach 86 Minuten, inklusive 15 Minuten Pause. Nach dem Sieg am Freitag in Ochsenhausen war damit zu rechnen. Letztendlich demonstrierten diese beiden Spiele, wozu diese Königshöfer Mannschaft 20/21 fähig wäre, wenn sie immer mit dieser Besetzung und Fitness spielt.

Wie fast immer musste Bastian Steger, die TSV-1, zuerst in die Box und hatte nur einen Auftrag: das Team in Führung bringen. Das erledigte er, obwohl er den ersten und damit einzigen Satz abgab. Interessant: Sein Gegner Robin Devos war nach Oikawas Abgang eine Option für den TSV, zumal als Linkshänder.

Steger nutzte den verlorenen Satz höchstens als Hallowach-Effekt, keinesfalls, um die Spannung hoch zu halten. Er zerlegte danach seinen Gegner: 1:0 für den TSV.

An Position 2 war erneut Filip Zeljko aufgeboten, für den der im Jugendbereich international so erfolgreiche Nachwuchsstar aus Rumänien, Cristian Pletea, in der Weltrangliste an 85 angekommen, eine Herausforderung sein sollte. Doch Filip hat nach seinen Erfolgen der jüngsten Zeit ein gesundes Selbstbewusstsein, gepaart mit unbändigem Siegeswillen und konstant hoher Konzentration. Er feiert jeden einzelnen Punkt mehr als andere den allerletzten im fünften Satz. Am Ende des zweiten drehte auch Headcoach Koji Itagaki mitentscheidend an der richtigen Schraube. Bei 10:9 für Zeljko holte der Grenzauer Trainer Colin Heow (31) seinen Schützling zum Timeout. Diese Minute nutzte auch Itagaki zur Beratung. Ergebnis: Das 11:9 für seinen Spieler.

Dann kam schon der Schlussakkord von Kilian Ort gegen den Serben Aleksandar Karakasevic. Der Hallensprecher nannte es hinterher ein "taktisch geprägtes Spiel." Gewiss, Ort hätte mit Sturm und Drang ins offene Messer rennen können. Doch inzwischen hat er mit 24 gegen Weltklasseleute viel an Erfahrung gewonnen. Und vor allem jene Balance zwischen aggressivem Körper- und taktierendem Kopf-Spiel gefunden, dass er an Stabilität gewonnen und seine Bilanz in persönliche Rekordbereiche ausbauen konnte.

Berauschend schön konnte das Spiel nicht sein beim deutlichen Leistungsunterschied des 24- und des 44-Jährigen. Die kurzen Ballwechsel überwogen, was nicht etwa auf Orts Ungeduld hätte schließen lassen. Dem Königshöfer Aushängeschild gelang es vermutlich sogar, seine Überlegenheit so zu zügeln, dass das Ganze noch Niveau hatte.

Karasevic machte hinterher einen sehr zerknirschten Eindruck und verließ, so schnell er konnte und mit einigen heftigen Worten zur TTC-Belegschaft, die Halle.

TTF Ochsenhausen - TSV Bad Königshofen 2:3.

Bereits am Freitagabend wurde ein Bock umgestoßen. Den 3:2-Sieg des TSV Bad Königshofen, den ersten im siebten Anlauf gegen den Renommee-Klub Liebherr Ochsenhausen, machte besonders schön, dass mit Kilian Ort (1,5 Punkte/Einzel plus Doppel), Bastian Steger (1) und Filip Zeljko (0,5) jeder dazu beitrug. Und hätte Ersatzmann Abdel-Kader Salifou rangemusst, hätte der sich wahrscheinlich auch beteiligt.

Darauf ließ jedenfalls der Teamgeist schließen, der vor der Geisterkulisse in der Dr.-Hans-Liebherr-Halle zu spüren, hören und sehen war. Als der Sieg eingetütet war, fassten sich die Spieler, Trainer Koji Itagaki und Physiotherapeut Jonas Jung an der Hand und machten in die Stream-Kamera hinein die Welle: Für ihre Fans daheim und in aller Welt bis nach Tokio, wo vermutlich wieder Ex-Mitspieler Mizuki Oikawa zusah.

Zeljko auf Augenhöhe mit Gauzy

Gewiss mussten die Gastgeber ihre etatmäßige Nummer 1 Calderano ersetzen. Doch wie oft mussten das die Bad Königshöfer schon. Gewiss gibt die Weltrangliste nicht die aktuell realen Kräfteverhältnisse wieder. Doch Zahlen lügen nicht. Es sei denn, der erheblich tiefer Platzierte wächst erheblich über sich hinaus, was Filip Zeljko diese Saison so leidenschaftlich tut.

Nicht aber gegen Simon Gauzy, Nummer 19 der Weltrangliste. Zeljko spielte zwar wieder auf Augenhöhe, verlor aber alle drei Sätze mit Minimalabstand. Aufschlag-Rückschlag-Vorteile und feine Unterschiede auf der Rückhand entschieden zugunsten des Franzosen. Den Ausgleich besorgte Bastian Steger mit einem klareren, über vier Sätze dauernden Sieg gegen den Polen Samuel Kulczycki.

Ort schafft es wieder

Wer würde sein Team nun in Führung bringen? Der 27. der Weltrangliste, Kanak Jha, oder der 198., Kilian Ort? Der Bad Königshofener hatte den US-Amerikaner schon einmal schlagen können - und schaffte es wieder.

In einem höchst spannenden Duell über fünf Sätze, überwiegend auf Weltklasse-Niveau. Nur im ersten Satz, 11:9 für Ort, wurden 20 Bälle ausgespielt. Aber auch in den anderen vier steckten alle nur denkbaren Verläufe, Vorsprünge, Ballwechsel der Extraklasse und unnötige Fehler.

Auch das Spitzen-Einzel Gauzy gegen Steger ging über fünf Sätze. Es verlief nahezu identisch in den Sätzen vom ersten bis zum vierten.

Mittendrin, im vierten, eine sportliche Geste von Steger: Beide Schiedsrichter und sein Gegner hatten den Ball zum 8:4 für ihn gesehen, nur er nicht. Er hob die Hand, deutete auf die Tischkante vor sich und bat zu korrigieren, auf 7:5. Hinten raus reichte es dennoch zum 11:9. Nur der fünfte Satz unterschied sich leider vom Jha-Ort-Duell. Da zog Gauzy schnell auf 5:0 davon und ließ sich nicht mehr einholen.

Einen Ticken besser eingespielt

Also Entscheidungs-Doppel. Kilian Ort und Filip Zeljko wissen im sechsten gemeinsamen Jahr beim TSV, wie der andere tickt. Sie waren letztlich auch einen Tick besser eingespielt als Kulczycki/Jha. Zwei so hoch emotionale, extrovertierte Energiebündel zusammen am Tisch wie Ort/Zeljko gibt es kaum ein zweites Mal in der Tischtenis-Bundesliga.

Wenn sie jedem Ball, außer Glück- und Zufalls-Bällen, mit Indianer-Gebrüll nachschrien, wackelten die Wände der Halle. Sie sind vielleicht nicht das beste, aber das lauteste Doppel der Liga. Heraus kam diesmal ein 3:1, zum 3:2-Sieg des TSV.