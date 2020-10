FC Schweinfurt - SV Schalding-Heining

TSV Aubstadt - TSV Buchbach

TSV Karlburg - TSV Großbardorf

TSV Münnerstadt - FC 06 Bad Kissingen (Ligapokal)

FC Thulba - FC Westheim (Ligapokal)

Für den richtigen Tipp gibt es drei Punkte, für die richtige Tendenz einen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet das Los über den Sieger des Tipp-Sieger-T-Shirts. Die Top 10 werden in der Saale-Zeitung veröffentlicht. Und so einfach geht das Mitmachen: Eine Email (pro Person) mit Vor- und Nachnamen sowie Ortsangabe und wenn möglich Kontaktnummer zusammen mit den fünf Paarungen und Tipps bis Samstag, 14 Uhr, an sport.badkissingen@infranken.de