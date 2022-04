Im Bereich Main-Rhön konnte eine Serie von fünf Zigarettenautomatensprengungen geklärt werden.

Ein 38-jähriger Tatverdächtiger geriet ins Visier der Ermittler und räumte die Taten ein, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Fünf Zigarettenautomatensprengungen in Main-Rhön: Tatverdächtiger ermittelt

In den Dienstbereichen der Polizeiinspektionen Bad Neustadt an der Saale, Mellrichstadt und Bad Kissingen ist es seit Anfang November zu insgesamt fünf Zigarettenautomatensprengungen gekommen:

07.11.2021 in Mellrichstadt

27.11.2021 in Hendungen

27.01.2022 in Weichtungen

30.01.2022 in Willmars

20.02.2022 in Bad Neustadt an der Saale

In allen fünf Fällen hatte ein zunächst unbekannter Täter vorsätzlich eine Sprengstoffexplosion an dem Automaten herbeigeführt, um das darin enthaltene Bargeld zu stehlen. Er verursachte einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Tatverdacht gegen 38-Jährigen – Festnahme in Urspringen

Im Rahmen der Ermittlungen in einem Fall geriet im März schließlich ein 38-Jähriger aus dem Landkreis Leipzig ins Visier der Ermittler. Die drei beteiligten Dienststellen arbeiteten bereichsübergreifend und eng zusammen. Nach und nach erhärtete sich dabei der Verdacht, dass der Mann auch für die anderen vier Fälle verantwortlich sein könnte.

In der Folge wurden die weiteren Ermittlungen zentral durch die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen. Der 38-jährige Tatverdächtige konnte schließlich am Mittwoch (20.04.2022) in Urspringen vorläufig festgenommen werden. Er war mit einem nicht zugelassenen Auto mit gestohlenem Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs und hatte im Fahrzeug neben Betäubungsmitteln auch präparierte Böller, die ersten Erkenntnissen nach auch bei den Taten verwendet worden sind.

In seiner anschließenden Vernehmung räumte der 38-Jährige letztendlich die fünf genannten Fälle ein und benannte in zwei Fällen auch einen ebenfalls aus dem Landkreis Leipzig stammenden Mittäter. Der 38-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und des besonders schweren Falls des Diebstahls in fünf Fällen verantworten. Derzeit wird zudem geprüft, ob er noch für weitere gleichgelagerte Fälle verantwortlich ist.