Seit den frühen Morgenstunden des Sonntags (16. Oktober 2022) wird ein 13-jähriges Mädchen aus Saal an der Saale im Kreis Rhön-Grabfeld vermisst, das sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei Bad Neustadt an der Saale sucht zur Stunde nach dem Mädchen und bittet nun auch die Bevölkerung um Mithilfe, wie die Polizei Mittelfranken mitteilt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verließ die 13-jährige Antonia Günther, offenbar aufgrund eines Streits am Vorabend, zwischen 3.30 Uhr und 6.30 Uhr, ihre Wohnanschrift in der Schmiedgasse. Seitdem ist das junge Mädchen nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale ist derzeit mit mehreren Streifen und auch einem Polizeihubschrauber im Einsatz und sucht nach ihr. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor.

Das Mädchen kann wie folgt beschrieben werden:

160 cm groß

60 kg

schulterlange braune Haare

bekleidet mit Schlafanzug

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 09771/6060 bei der Polizei in Bad Neustadt zu melden.