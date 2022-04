Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Mellrichstadt vom 03.04.2022

Marihuana aufgefunden

Ostheim v.d.Rhön, Lkr. Rhön-Grabfeld. Am Abend des vergangenen Samstags wurde ein 31-Jähriger durch Beamte der Polizeiinspektion Mellrichstadt kontrolliert. Hierbei händigte er eine geringe Menge Marihuana an die Polizeibeamten aus. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person, konnten zwei weitere Päckchen mit Marihuana aufgefunden werden. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige gemäß dem Betäubungsmittelgesetz.

Joint weggeworfen

Mittelstreu, Lkr. Rhön-Grabfeld. Am späten Samstagabend konnte durch Beamte der Polizeiinspektion Mellrichstadt auf Anfahrt zur Tanzveranstaltung in Mittelstreu eine Person beobachtet werden, die bei Erblicken des Streifenwagens urplötzlich etwas zu Boden fallen ließ. Dem gingen die Beamten auf den Grund und wurden schnell fündig. Der 27-Jährige hatte kurz zuvor einen Joint mit Tabak-Marihuana-Gemisch geraucht und diesen bei Erblicken der Polizei auf den Boden geworfen. Den 27-Jährigen erwartet nun ebenfalls eine Anzeige gemäß dem Betäubungsmittelgesetz.

Fensterscheibe eingeworfen

Mittelstreu, Lkr. Rhön-Grabfeld. Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, parkte eine 19-Jährige ihren Pkw auf dem Parkplatz des Sportzentrums in Mittelstreu und besuchte im Anschluss die dortige Tanzveranstaltung. Als diese gegen 01:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass die Scheibe ihrer Fahrertüre mittels eines Steines eingeworfen war. Der Täter konnte bislang nicht ermittelt werden.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich mit der PI Mellrichstadt unter Tel. 09776-8060 in Verbindung zu setzen.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Mittelstreu, Lkr. Rhön-Grabfeld. Mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde am Samstagnacht ein 18-Jähriger aus Oberstreu, als er sich auf einer öffentlichen Tanzveranstaltung in Mittelstreu befand. Der 18-Jährige erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes und am Hals. Der 16-Jährige Täter war dem Geschädigten durchaus bekannt und muss sich für seine Tat nun verantworten. Den Schläger erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, da auch im Zuge der Auseinandersetzung ein Kleidungsstück des Verletzten zerrissen wurde.

Enkeltrick per Whatsapp

Stockheim, Lkr. Rhön-Grabfeld. Von einer ihm bis dato unbekannten Nummer wurde ein 62-Jähriger aus Stockheim über WhatsApp angeschrieben. Die unbekannte Person gab sich im Chat als dessen Tochter aus und erklärte, dass sie aufgrund eines Wasserschadens an ihrem alten Smartphone nun eine neue Nummer habe. Daraufhin wurde der 62-Jährige unter Vorhalt gebeten zwei Überweisung über beinahe 4000 Euro an eine bestimmte Bankverbindung zu tätigen. Dieser Bitte kam der 62-Jährige vorerst auch nach. Die ganze Geschichte weckte im Nachhinein jedoch Misstrauen und die Überweisungen konnten gerade noch rechtzeitig storniert werden.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay