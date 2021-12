Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Neustadt a.d.Saale vom 25.12.2021

Blitzeis sorgt für glatte Fahrbahnen

Oberelsbach/Ginolfs - Lkrs. Rhön-Grabfeld

Am Donnerstagabend kam es auf Grund des Regenfalls auf den noch gefrorenen Boden zeitweise im ganzen Gebiet zu spiegelglatten Fahrbahnen. Im Bereich Ginolfs rutschte ein Lkw gegen einen Pkw. Bei diesem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Auch der kommunale Streudienst kam mit seinem Fahrzeug nicht mehr weiter, sodass Schneeketten aufgezogen werden mussten.

Insgesamt blieben aber Dank des Dienstes der Straßenmeistereien und des kommunalen Winterdienstes die Fahrbahnen frei von Eis, sodass es kurz vor Weihnachten nicht zu schweren Unfällen kam.

Pkw gegen Hausmauer

Bad Neustadt a.d.Saale - Lkrs. Rhön-Grabfeld:

Am Freitagmorgen kam eine 33-jährige Anwohnerin aus Unachtsamkeit mit ihrem Nissan Qashqai von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei eine Hausmauer in der Bauerngasse in Bad Neustadt a.d.Saale. Warum die Fahrerin abgelenkt war, blieb unklar.

Der Pkw war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Haus wurde das Regegenrinnenfallrohr, sowie einige feste Steine im Eingangsbereich beschädigt. Eine Gefahr für Anwohner bestand zu keinem Zeitpunkt.

Der durch den Unfall entstandene Eigen- und Fremdschaden wird auf ca. 8.000 geschätzt.

Auto zerkratzt

Bad Neustadt a.d.Saale/Brendlorenzen - Lkrs. Rhön-Grabfeld:

In den vergangenen zwei Wochen wurde ein blauer Ford aus dem Landkreis Gotha mehrfach verkratzt. Der Pkw war auf einem privaten Hof in der Steinstraße in Brendlorenzen abgestellt und wies an unterschiedlichen Tagen mehrere frische Kratzer auf.

Der dadurch entstandene Sachschaden wurde mit ca. 800,- EUR beziffert.

Wer kann der Polizei Bad Neustadt a.d.Saale hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Getränke entwendet und Schaden verursacht

Bischofsheim i.d.Rhön - Lkrs. Rhön-Grabfeld:

Ein unbekannter Täter hatte sich im Tatzeitraum vom Mittwochabend bis Freitagvormittag Zutritt zur Rollsportanlage (Eislaufbahn) in Bischofsheim i.d.Rhön verschafft. Dort wurde der verschlossene Kühlschrank gewaltsam geöffnet und alkoholische, sowie antialkoholische Getränke im Wert von schätzungsweise 40,- EUR entwendet.

Außerdem wurde der aufgestellte Christbaum umgeworfen und die angebrachte Lichterkette abgerissen und beschädigt.

Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 250,- EUR.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Neustadt a.d.Saale unter 09771/606-0

