Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bad Neustadt a.d.Saale vom 26.02.2022

Teppich geklaut

Niederlauer – Lkr. Rhön-Grabfeld

Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter aus einem Verbrauchermarkt am Alten Molkereiweg einen Teppich im Wert von 49,99 Euro. Die Täter wurden zwar bei der Tatausführung durch mehrere Zeugen beobachtet, allerdings konnten sie in der sofort eingeleiteten Polizeifahndung nicht mehr angetroffen werden. Aufgrund hinreichender Hinweise und Personenbeschreibungen lassen sich die Tatverdächtigen im Nachhinein ermitteln.

Beim Ausparken Schaden verursacht

Schönau a.d.Brend - Lkr. Rhön-Grabfeld

Eine Autofahrerin parkte am Freitagmorgen mit ihrem Pkw Hyundai in der Rhönstraße in Schönau am rechten Fahrbahnrand. Als sie rückwärts ausparken wollte übersah sie den hinter ihr parkenden Pkw Audi und beschädigte dessen Frontseite. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 5000 Euro.

Zu weit in die Meininger Straße eingefahren

Bad Neustadt - Lkr. Rhön-Grabfeld

Am Freitagabend kurz vor 19h wollte eine Mercedes-Fahrerin von der Straße am Donsenhaug in die Meininger Straße einfahren. An der Einmündung fuhr sie zunächst zu weit in die Straße ein, so dass sie den vorrangigen Verkehr in der Meininger Straße beim Vorbeifahren behindert hätte. Deshalb setzte sie nochmals leicht zurück. Dabei übersah sie den bereits hinter ihr stehenden Pkw VW und fuhr leicht auf diesen auf. Es entstand an beiden Pkws‘ ein geringer Sachschaden, der auf insgesamt ca. 1000 Euro geschätzt wird.

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Neustadt - Lkr. Rhön-Grabfeld

Im Zeitraum Donnerstagabend 22 Uhr bis Freitagmorgen 06:30 Uhr ist aufgrund der Spurenlage davon auszugehen, dass ein Lkw-Fahrer mit seinem Lkw die Außenfassade am Haupteingang der Fa. Jopp Holding beschädigt hat. Evtl. hat der Lkw-Fahrer seinen Lkw auf dem gegenüberliegenden Parkstreifen über Nacht abgestellt. Hinweise bzgl. des Unfallverursachers nimmt die Polizei Bad Neustadt unter der 09771/606-0 entgegen.

