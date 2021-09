Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht Mellrichstadt - das sind die Blaulichtmeldungen vom 19.09.2021

Geldbörse gefunden

Wülfershausen, Lkrs. Rhön-Grabfeld. Der Polizeiinspektion Mellrichstadt wurde der Fund einer Brieftasche in Wülfershausen samt Geld und Personalausweis mitgeteilt. Der rechtmäßige Eigentümer konnte erreicht und an den ehrlichen Finder verwiesen werden.

Größere Menge Europaletten gestohlen

Mellrichstadt, Lkrs. Rhön-Grabfeld. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden durch einen oder mehreren unbekannten Tätern von einem Betriebsgelände im Industriegebiet „Am Galgenturm“ 90 gebrauchte Euro-Paletten von nicht unerheblichem Wert entwendet.

Zaun beschädigt

Mellrichstadt, Lkrs. Rhön-Grabfeld. Ebenfalls in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag wurde in der Roßbachstraße eine Umfriedung beschädigt. Ein unbekannter Täter riss dabei den obersten Holzbalken des Sichtschutzes herunter und ließ ihn liegen.

An Kunst vergangen

Mellrichstadt, ST Eußenhausen, Lkrs. Rhön-Grabfeld. Innerhalb der letzten beiden Monate machten sich unbekannte Täter an einem der Kunstwerke an der bayerisch-thüringischen Grenze bei Eußenhausen zu Schaffen. Im dortigen Skulpturen-Park ragt je zur Hälfte die sog. „Goldene-Brücke“ von einem Bundesland zum anderen. Mittels einer Motorsäge wurde ein ca. 60 x 40 cm großes Loch in die Brücke gesägt. Außerdem wurden von ihr mehrere Bretter gewaltsam herunter gerissen und vor Ort verbrannt.

Uhr aufgefunden

Mellrichstadt, Lkrs. Rhön-Grabfeld. Am Samstagnachmittag wurde eine auffällige Armbanduhr mit markanter Verpackung in Mellrichstadt aufgefunden. Die Fundsache wird an das Fundamt bei der Verwaltungsgemeinschaft Mellrichstadt weitergeleitet

Pkw angefahren und sich aus dem Staub gemacht

Unsleben, Lkrs. Rhön-Grabfeld. In der Zeit zwischen Montag- und Donnerstagabend wurde vermutlich auf dem gemeindlichen öffentlichen Parkplatz in der Streugasse ein dort geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Der Schadensverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern.

Oldtimer ohne Zulassung unterwegs

Hausen, Lkrs. Rhön-Grabfeld. Am Samstagnachmittag befanden sich zwei Polizeibeamte aus Hessen in ihrer Freizeit auf einer Motorradspritztour auf der Hochrhönstraße. Dabei stellten sie fest, dass am Kennzeichen eines vor ihnen fahrenden Einser VW Golfs keine Zulassungsplakette angebracht war. Die beiden Motorradfahrer stoppten den betagten Pkw und verständigten die örtliche Polizeidienststelle. Wie sich bei der Überprüfung vor Ort herausstellte, bestand für den Pkw bereits seit 2002 keine Zulassung mehr. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Pflichtversicherung, Steuerhinterziehung und Fahren ohne Zulassung verantworten.

