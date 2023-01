Update vom 12.01.2023: Party in Ostheim eskaliert komplett - Kripo eingeschaltet

Nach den Vorfällen in der Nacht von Freitag auf Samstag (7. Januar) im unterfränkischen Ostheim, bei denen Polizeibeamte bei einer eskalierten Feier mit Flaschen und einem Böller beworfen worden sind, hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizei Schweinfurt die Ermittlungen übernommen. Diese erhoffen sich nun, vor allem auch über ein neues Medien-Upload-Portal, weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Doch was war zuvor vorgefallen? Die Mitteilung über eine Ruhestörung in der Marktstraße ging am Samstag gegen 0.20 Uhr bei der Polizei ein. Nach einer Kontaktaufnahme mit dem 19-jährigen Veranstalter wurde die Feier aufgelöst und die rund 300 Gäste mittels Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen. Aus einer Gruppe von rund 50 Personen kam es anschließend jedoch plötzlich zu mehreren Flaschenwürfen und Beleidigungen gegen die eingesetzten Streifen.

Mit Unterstützung einer Vielzahl weiterer Streifen aus dem Bereich Main-Rhön und dem angrenzenden Thüringen und Hessen konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet. Einsatzkräfte wurden hierbei glücklicherweise nicht verletzt.

Weil der Verdacht auf Landfriedensbruchs und gefährliche Körperverletzung besteht, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Aufklärung des Vorfalls und der Identifizierung der Tatverdächtigen erhoffen sich die Kriminalbeamten nun auch Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei wendet sich daher mit folgendem Aufruf an mögliche Zeugen: Wer Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens im Zeitraum von 0.00 Uhr bis 3 Uhr gemacht hat, soll das Material über ein Upload-Formular auf der Homepage der Polizei zur Verfügung zu stellen. Zeugen, die weitere Hinweise haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.

Update vom 10.01.2023: Ostheimer Bürgermeister schockiert nach Reaktion von Eltern

Wenige Tage nach der eskalativen Party mit rund 300 Personen in Ostheim im Landkreis Rhön-Grabfeld am 7. Januar 2023, äußerte sich jetzt der Bürgermeister der unterfränkischen Stadt, Stefan Malzer, zu dem Vorfall. Gegenüber BR24 meinte er erschüttert: "Es sind Böller und Flaschen gegen die Einsatzkräfte geworfen worden. Das waren junge, enthemmte Erwachsene."

Zudem kritisierte er scharf die Reaktionen mancher Eltern, die sich am Folgetag bei der Polizei darüber beschwert hätten, dass die Polizei zur Auswertung die Handys ihrer Kinder sichergestellt habe. In dem Gespräch mit BR24 verurteilte Malzer: "Anstatt mit ihren Kindern mal darüber zu reden, welchen Umgang sie haben, mit wem die sich abgegeben haben, versucht man das rumzudrehen und die Polizei als Schuldige hinzustellen, die den armen Kinderlein die Handys abnehmen. Da hat natürlich keiner was gemacht, das ist ja vollkommen klar."

Erstmeldung vom 07.01.2023: Party mit 300 Personen ruft mehrere Polizeistreifen auf den Plan

Nach einer Mitteilung über eine Ruhestörung aufgrund einer Party in Ostheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) mit rund 300 Personen rückten mehrere Streifen der Polizei Mellrichstadt am Samstagmorgen (7. Januar 2023) aus. Hier wurden die Beamten kurz darauf mit Flaschen und auch mit einem Böller beworfen. Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt. Die Polizei hat nun Ermittlungen aber aufgrund des Verdachts des Landfriedensbruchs eingeleitet.

Nachdem es sich nach ersten Meldungen um eine größere Feierlichkeit mit rund 300 Personen in der Marktstraße gehandelt hatte, die sich teilweise auf die Straße nach draußen verlegt hatte, begaben sich mehrere Streifen der Mellrichstädter Polizei und angrenzender Dienststellen dorthin. Beim Eintreffen der Beamten konnte schnell Kontakt mit dem 19-jährigen Veranstalter aufgenommen werden. Im Anschluss wurde die Feierlichkeit aufgelöst und die Gäste mittels Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen.

Ostheim: Einsatzkräfte mit Böllern und Flaschen beworfen

Aus einer Gruppe von rund 50 Personen kam es in der Folge dann plötzlich zu mehreren Flaschenwürfen auf die eingesetzten Streifen. Zudem wurden die Beamten von einer Gruppe massiv beleidigt und auch mit einem Böller beworfen. Diese forderten umgehend Unterstützung an und konnten die Situation nur mit einer Vielzahl weiterer Streifen aus dem Bereich Main-Rhön und dem angrenzenden Thüringen und Hessen unter Kontrolle bringen.

Die Personengruppe im Alter zwischen 17 und 25 Jahren konnte festgehalten und ihre Identitäten festgestellt werden. Für die anschließende Personalienfeststellung, durch welche insbesondere die Tatverdächtigen der Flaschenwürfe identifiziert werden sollten, war unter anderem eine Vollsperrung der Marktstraße erforderlich, bei der die Polizei durch die örtliche Feuerwehr unterstützt wurde. Die Polizeiinspektion Mellrichstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch und weiterer Delikte eingeleitet.

