Auf dem Weg zu ihrem Praktikum in Ostheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) lief eine 16-Jährige am Dienstagmittag (18. Januar 2022) in Richtung Kirchenburg.

In der Nähe des Testzentrums saß ein ihr unbekannter Mann rauchend auf einer Bank. Er sprach die Teenagerin an und wollte wissen, ob sie keine Schule hätte, wie die Polizei Mellrichstadt mitteilt.

Ostheim: 16-Jährige wird sexuell belästigt und wehrt sich

Dies verneinte sie und erwiderte, ein Praktikum zu absolvieren. Der fremde Mann bot ihr daraufhin an, sie mit dem Auto dorthin zu bringen.

Als sie dies ablehnte, stand er plötzlich auf, ging ein paar Schritte auf sie zu und berührte ihren Oberkörper unsittlich. Die 16-Jährige setzte sich mit Schlägen und Tritten zur Wehr, sodass der Täter zu Boden ging und sie flüchten konnte. Nach Angaben der Geschädigten ist der Mann circa 175 Zentimeter groß, ungefähr 28 Jahre alt und trägt schwarzes, glattes Haar.

Wer Beobachtungen zu dem Vorfall gemacht oder nähere Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/8060 zu melden.