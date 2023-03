Am Samstag, dem 11. März 2023, kam es zu einem skurrilen Polizeieinsatz, bei dem Täter gleichzeitig auch anonymer Zeuge war. Das teilte die Polizeiinspektion Bad Neustadt mit.

Gegen 15 Uhr teilte ein anonymer Anrufer über den Polizeinotruf den Beamten mit, dass sich in Oberelsbach ein etwa 35-jähriger Mann eine Pistole in den Hosenbund steckte und damit in Richtung Spielplatz unterwegs sei. Umgehend suchten mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Bad Neustadt und Mellrichstadt nach der beschriebenen Person.

14-Jähriger mit Spielzeugpistole auf Spielplatz in Oberelsbach

Aufgrund der guten Beschreibung hinsichtlich der getragenen Bekleidung, konnten die Beamten kurz darauf einen 14-jährigen Jungen anhalten, aus dessen Hosentasche das Griffstück einer Pistole herausragte. Wie sich herausstellte, handelte es sich lediglich um eine Spielzeugpistole, welche aber täuschend echt aussah.

Das Kuriose an der Geschichte ist, dass der 14-Jährige selbst bei der Polizei anrief und sich als anonymer Mitteiler ausgab. Der Teenager wurde an den Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Nachschau in seinem Zimmer förderte eine weitere Spielzeugwaffe zutage. Beide Pistolen wurden sichergestellt.

Vorschaubild: © Oliver Killig, dpa