Autofahrer fährt in Rapsfeld: Am Mittwochabend (26.05.) gegen 20.45 Uhr fuhr ein 37-jähriger Autofahrer zwischen Niederlauer und Salz im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld in ein Rapsfeld.

Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei Bad Neustadt an der Saale an und berichtete, dass er beobachtet habe, wie ein Autofahrer in ein Rapsfeld fuhr. Nachdem der Zeuge den Autofahrer angesprochen hatte, flüchtete dieser plötzlich zu Fuß in Richtung Salz. Nach Angaben der Polizei Bad Neustadt an der Saale verfolgte der Zeuge den 37-jährigen Mann. Schließlich erwischte er ihn in einer Hofeinfahrt. Dort beschädigte der 37-Jährige gerade bei einem parkenden Auto die Heckleuchte mit einem Radschlüssel. Als die Polizei eintraf, mussten diese den stark alkoholisierten, randalierenden Mann fesseln, wogegen er sich sehr stark wehrte.

Die Polizei brachte ihn zur Dienststelle, wo ihm Blut entnommen wurde. Auch dort wehrte er sich stark, deshalb wurde er in Gewahrsam genommen. Alle Beamten blieben glücklicherweise unverletzt. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er zuvor bereits in Burglauer ein weiteres Fahrzeug beschädigt hatte.

Den 37-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigung, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Polizisten. Die Ermittlungen laufen noch. Das Unfallfahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ungefähr 4600 Euro.