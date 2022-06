Blutverschmierte Müllsäcke - Zettel nennt Sterbedatum eines Kindes: Die Polizeiinspektion Bad Neustadt a.d.Saale bekam am Freitag (10. Juni 2022) die Mitteilung, dass im Waldgebiet bei Mühlbach mehrere blutverschmierte Müllsäcke abgelegt wurden. Darüber informiert die Polizeiinspektion am Tag danach in einem Pressebericht.

Neben den Müllsäcken lag ein ebenfalls blutverschmierter Zettel mit dem Namen und dem Sterbedatum eines Kindes. Bei der Überprüfung des Inhalts kamen glücklicherweise nur Erde und etwas Unterholz zum Vorschein.

Kind in blutverschmiertem Müllsack eingepackt? Polizei löscht erschreckenden Fund auf

Es stellte sich heraus, dass das in der Nähe befindliche Zeltlager am Sportplatz in Mühlbach am Vorabend eine scheinbar sehr makabere Schnitzeljagd veranstaltet hatte und die Müllsäcke anschließend vergessen wurde aufzuräumen.