Als in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Mellrichstadt eine Maschine anzeigte, dass sie verstopft sei, machten sich zwei Mitarbeiter an die Reparatur derselben. Um die Funktionsfähigkeit zu testen, füllten sie eine geringe Menge Kunststoffgranulat ein, wie die Polizei Mellrichstadt berichtet.

Nach Ende der Erprobung schaute einer der beiden Arbeiter noch einmal in die Einfüllöffnung. In diesem Moment spritzte circa 300 Grad Celsius heißer Kunststoff heraus und verletzte den jungen Mann an beiden Händen und im Gesicht. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (4. Januar 2023).

