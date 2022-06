Mellrichstadt vor 3 Stunden

Überlaute Party

Gartenparty läuft aus dem Ruder - Polizei muss gleich zweimal anrücken

Wegen einer überlauten Party in einer Kleingartenanlage in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld) an Pfingstmontag (06.06.) rief eine 68-Jährige die Polizei. Stunden später mussten die Beamten wieder anrücken. Eine Streiterei drohte zu eskalieren.