Am Montagmittag (27.12.2021) ging bei der Dienststelle der Polizeiinspektion Mellrichstadt die Meldung über eine hilflose Person in der Haugenstraße in Unsleben ein. Die Beamten konnten dort einen schwachen, aber ansprechbaren 54-Jährigen Mann vorfinden, wie die Polizei mitteilte.

Dieser gab an, wenig gegessen und kaum geschlafen zu haben und dass er bereits seit zwei Stunden auf dem nassen Boden saß. Durch seine durchnässte Kleidung war er bereits leicht unterkühlt. Die Streife brachte den Mann nach Mellrichstadt zu seiner Wohnanschrift, wo bereits sein Mitbewohner wartete, der sich um ihn kümmern wollte. Eine ärztliche Versorgung lehnte der 54-Jährige ab.

Vorschaubild: © geralt / pixabay.com