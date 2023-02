Ein Mann ist am Sonntagabend (12. Februar 2023) von einer Frau in Bad Neustadt an der Saale (Kreis Rhön-Grabfeld) belästigt worden. Das teilt die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale mit.

Der Mann, der zu Fuß im Stadtgebiet auf seinem Nachhauseweg war, wurde von einer Frau beschuldigt, sie mit Steinen beworfen zu haben.

Bad Neustadt an der Saale: Unbekannte Frau folgt Mann bis vor seine Wohnung

Der Mann fühlte sich nicht angesprochen und setzte seinen Weg fort, worauf die Dame ihm bis zu seiner Wohnung folgte.

Erst, nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte, entfernte sich die Frau und war bis zum Eintreffen der Beamt*innen nicht mehr vor Ort.

