Am Sonntagabend (26. September 2021) hat sich eine Mutter an die Polizei gewendet, nachdem ihr aufgefallen war, dass ihre achtjährige Tochter auf einem Spielplatz in Brendlorenzen, Kreis Rhön-Grabfeld, von einem unbekannten Mann aus dem Gebüsch heraus fotografiert worden ist.

Der Mann soll mit einem Handy Fotos von Kindern, die auf dem Spielplatz in der Fröbelstraße spielten, gemacht haben. Er hatte einen kleinen Hund dabei, heißt es in der Pressemitteilung der Polizeiinspektion Bad Neustadt am Montag (27. September 2021).

Unbekannter Mann fotografiert heimlich Kinder auf Spielplatz: Wer kann Hinweise geben?

Nachdem sich der Vorfall bereits um die Mittagszeit ereignet hatte, war eine Fahndung nach dem Unbekannten erfolglos. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen. Der Mann war etwa 60 Jahre alt, 1 Meter 75 Zentimeter groß, hatte weiße kurze Haare, keinen Bart und keine Brille.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09771/606-0 entgegen.