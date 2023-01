Ein 56-Jähriger hatte im "Altlandkreis" ein Haus an ein Ehepaar vermietet, welches bereits seit über einem Jahr keine Mietzahlungen leistete. Nach einer erfolgreichen Klage seinerseits folgte die Zwangsräumung des Hauses. In der Folge erstattete der Geschädigte am 26. Januar unter anderem wegen Sachbeschädigung und Unterschlagung Anzeige.

Wie die Polizeistation Bad Königshofen berichtet, musste der Kläger bei der Räumung feststellen, dass die ehemaligen Mieter bereits das Weite gesucht hatten. Das Ehepaar entwendete dabei Gegenstände aus dem Haus, die lediglich zur Nutzung im Rahmen des Mietverhältnisses bestimmt waren.

Erhebliche Schäden und Verschmutzung: Mietpreller hielten Nutztiere im Wohnhaus

Laut Polizeiangaben dokumentierte der Vermieter außerdem verschiedene, mutwillig herbeigeführte Schäden sowie extreme Verschmutzungen im Anwesen. Diese waren zu großen Teilen durch Tierkot entstanden. Die Mieter hatten offenbar mehrere Nutztiere, unter anderem Ziegen, Schweine und Hühner im Wohnhaus gehalten.

Dem 56-jährigen Vermieter entstanden dadurch erhebliche Entsorgungs- und Instandsetzungskosten. Der Sach- und Beuteschaden beläuft sich nach erster Schätzung auf ungefähr 7000 Euro.

