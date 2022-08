Am Freitagvormittag (12. August 2022) gegen 10.20 Uhr kam es in Bad Neustadt a.d. Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde.

Wie die Polizei berichtet, überquerte eine ältere Dame, die schlecht zu Fuß ist, die Berliner Straße. Kurz bevor sie auf der anderen Straßenseite ankam, übersah sie der Fahrer eines herannahenden Autos.

Auto kollidiert mit Fußgängerin im Kreis Rhön-Grabfeld: Frau wird schwer verletzt

Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen Fußgängerin und Fahrzeug, in dessen Folge die Frau mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste. Am Auto entstand geringer Sachschaden.

