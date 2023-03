Am Samstag (18. März 2023) hat sich gegen 18.30 Uhr ein 81-Jähriger aus Bastheim im Kreis Rhön-Grabfeld mit seinem Traktor auf dem Rückweg von Waldarbeiten gemacht. Auf einem abschüssigen Flurweg löste sich plötzlich der Verbindungsbolzen der beiden Bremspedale, sodass ein kontrolliertes Abbremsen des Traktors nicht mehr möglich war.

Der 81-Jährige kam aufgrund des technischen Defekts schließlich nach links von dem Flurweg ab, überfuhr mehrere kleine Bäume und Gestrüpp, bis er letztendlich an einem stärkeren Baum aufprallte und dort zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurden die Beine des Mannes so eingeklemmt, dass er durch die Feuerwehr befreit werden musste. Er musste in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Feuerwehr muss Traktor mit Spanngurten sichern: 81-Jähriger im Krankenhaus

Weiter musste der Traktor an der Unfallörtlichkeit durch die Feuerwehr mittels Spanngurten gesichert werden. Insgesamt waren die Feuerwehren Bastheim, Oberelsbach, Ostheim und Bad Neustadt mit starken Kräften an dem Einsatz beteiligt.