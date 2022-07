Am Mittwoch (6. Juli) meldete ein 51-Jähriger aus Hedungen im Landkreis Rhön-Grabfeld der örtlichen Polizeidienststelle eine Beschädigung an seiner Pferdekoppel, wie die Polizei Mellrichstadt mitteilte. An mehreren Stellen wurde der Zaun seiner an der Bahrastraße befindlichen Koppel von Unbekannten durchgeschnitten. Anschließend begab sich ein oder mehrere Täter auf das Gelände und kürzten die Mähne eines Pferdes drastisch.

Der mögliche Tatzeitraum lässt sich auf Dienstagabend (5. Juli), 22 Uhr bis Mittwochvormittag (6. Juli), 9 Uhr eingrenzen. Am Zaun entstand ein Schaden in Höhe von zirka 60 Euro. Der Pferdebesitzer erstatte Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei sucht derzeit nach Tatverdächtigen. Wer in diesem Fall eine Beobachtung gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Mellrichstadt unter Telefonnummer 09776-8060 in Verbindung zu setzen.