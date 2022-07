Hendungen vor 1 Stunde

Blaulicht

Bohrer schleudert herum - zwei Waldarbeiter verletzt

Bei dem Versuch im Landkreis Rhön-Grabfeld ein Loch für einen Grenzstein zu bohren, hat sich am Mittwoch ein am Traktor befestigter Bohrer im Boden verhakt. In der Folge wurden zwei Arbeiter verletzt.