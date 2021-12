Als mehrere Polizeistreifen wegen einer gemeldeten Ruhestörung zu einer Schule in Bad Neustadt ausrückten, eskalierte die Auseinandersetzung vor Ort: Ein Mann schlug einem der Polizisten so heftig mit der Faust ins Gesicht, dass der Kiefer des Mannes brach. Anschließend gelang dem Angreifer die Flucht.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag, 18. Dezember 2021: Gegen 23.45 Uhr fuhren zwei Streifen der Polizeiinspektion Bad Neustadt in die Franz-Marschall-Straße, weil sie wegen einer Ruhestörung zur Wirtschaftsschule gerufen wurden. Hinter dem Schulgebäude feierten mehrere junge Männer laustark. Als die Polizeibeamten einen der Männer, der besonders aggressiv auftrat, nach einem Identitätsnachweis fragten, ging dieser drohend auf eine Polizistin zu. Einer ihrer Kollegen stellte sich dem 22-Jährigen in den Weg, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben.

Polizisten in Bad Neustadt angegriffen: 22-jähriger Tatverdächtiger kann fliehen

Daraufhin wurden die Polizeibeamten von etwa 15 Männern eingekreist, bedroht und beleidigt. Der 22-Jährige schlug dem 33-jährigen Polizisten mit der Faust ins Gesicht und brach dadurch dessen Kiefer. Die Beamten konnten den Angreifer anschließend zu Boden bringen und ihn vorläufig festnehmen. Weil sich die übrigen Feierenden aber vehement zur Wehr setzten, gelang dem 22-Jährigen in Laufe der körperlichen Auseinandersetzung die Flucht. Erst als weitere Polizeistreifen hinzugerufen wurden, konnte der Streit geschlichtet und die Personalien von elf der Feiernden konnten aufgenommen werden.

Zwei der Polizisten erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen, der 33-jährige Beamte musste jedoch mit schweren Verletzungen und einem mehrfach gebrochenen Kiefer ins Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte die Polizei am darauffolgenden Sonntag (19. Dezember 2021) einen 20-Jährigen und einen 22-Jährigen ausfindig machen, die verdächtigt werden, dem Haupttäter während des Vorfalls zur Flucht verholfen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter gegen den ebenfalls 22-jährigen Haupttäter einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Landfriedensbruchs.

Aktuell ist der Mann jedoch untergetaucht und wird von der Polizei gesucht. Die weiteren Ermittlungen führt derzeit die Polizeiinspektion Bad Neustadt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt. In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften und mit Unterstützung von zwei Diensthunden auf richterlichen Beschluss 17 Häuser sowie Wohnungen und stellte dabei Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden.

Mehr Blaulicht-Meldungen aus der Region Rhön-Grabfeld: Mann sitzt mehrere Stunden durchnässt und unterkühlt auf der Straße - Polizei bringt 54-Jährigen nach Hause