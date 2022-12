Brendlorenzen vor 1 Stunde

Klebrige Angelegenheit

Grundlos mit Cola überschüttet und beleidigt - Betrunkener belästigt 20-Jährigen

Zu einer überraschenden Straftat ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den 2. Dezember 2022, in Brendlorenzen (Landkreis Rhön-Grabfeld) gekommen: Ein 20-Jähriger saß in seinem Auto und wartete auf einen Bekannten, als ein Betrunkener ihn unvermittelt mit Cola übergoss.