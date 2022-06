Als die Polizisten am Donnerstagmorgen (30.06.2022) in Brendlorenzen in die Berta-von-Suttner-Straße, wegen eines Randalierers, fanden sie jedoch nur einen 48-jährigen Mann, der mit einer Platzwunde am Kopf neben seinem Fahrrad lag.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Neustadt a.d. Saale, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2,7 Promille. Der betrunkene Radfahrer ist mit dem Rettungsdienst zur Blutentnahme und zur Versorgung seiner Verletzung ins Krankenhaus gebracht worden.

