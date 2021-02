Schwerer Unfall beim Rodeln in Unterfranken: Am Sonntagnachmittag (31.01.2021) kam es am Rodelberg unterhalb des Kreuzbergs in Bischofsheim, Landkreis Rhön-Grabfeld, zu einem Unfall. Wie die Polizei Bad Neustadt berichtet, ist eine Elfjährige beim Schlittenfahren verunglückt.

Das Mädchen rutschte auf einem aufblasbaren Reifen den Hang hinunter, als sie plötzlich die Kontrolle verlor und stürzte. Sie kam zuerst mit dem Kopf und anschließend mit dem Rücken auf dem Boden auf.

Mädchen stürzt beim Rodeln: schwerer Unfall in der Rhön

Ein Notarzt wurde hinzugerufen und übernahm die Erstversorgung der Elfjährigen. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Jena geflogen.

Symbolbild: Pezibear/ Pixabay.com