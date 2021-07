Am Sonntag (18. Juli), zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr, lief eine 30-Jährige mit ihren beiden Kindern auf dem Wanderweg von der Gemündener Hütte kommend in Richtung Neustädter Haus. Nach einigen Metern bemerkte die Frau, dass hinter ihr ein Mann lief und ihr folgte, wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale mitteilte.

Als sie sich umdrehte sah sie, wie er mit seinem Handy versuchte ihr unter den knielangen Rock zu filmen oder zu fotografieren. Nachdem die Frau den augenscheinlich alkoholisierten Mann anschrie dies zu unterlassen, lief dieser zurück in Richtung Gemündener Hütte.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Die Frau konnte den unbekannten Betrunkenen beschreiben. Wer hat den Mann gesehen?

zirka 170 - 180 cm groß

starkes Übergewicht

zirka 25 - 30 Jahre alt

dunkle kurze Haare

Wer der Polizei Hinweise auf den Täter geben kann, kann die Dienststelle unter der Telefonnummer 09771/606-0 erreichen.