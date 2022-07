Bad Neustadt an der Saale vor 1 Stunde

Unfall

Bad Neustadt: Kleinkind wird von Auto überrollt - und wird mit viel Glück nur leicht verletzt

In Bad Neustadt an der Saale hat am Freitag ein Auto ein vierjähriges Kind erfasst. Der Junge geriet zwar unter das Auto - wurde jedoch glücklicherweise nur leicht verletzt.