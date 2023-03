Bad Neustadt a.d. Saale vor 24 Minuten

Sachbeschädigung

Kinder zünden Sitze in Schulbus mit Feuerzeug an

Zwei 13-Jährige haben in einem Schulbus in Bad Neustadt Sitze mit einem Feuerzeug in Brand gesteckt und einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht.