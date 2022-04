Bad Neustadt vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Crash-Tour mit 3 Promille: 24-Jähriger kracht erst in Schaufenster und dann in Böschung

Ein stark alkoholisierter Autofahrer (24) verursachte in Bad Neustadt gleich mehrere Unfälle. Am Ende landete er in einer Böschung und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.