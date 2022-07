Bad Neustadt vor 47 Minuten

Alkoholkonsum

Mit Taxiservice verwechselt: Betrunkener bittet Polizei darum, ihn nach Hause zu fahren

Kurioser Vorfall zur Mittagszeit in Bad Neustadt: Ein 39-Jähriger hatte am Samstag eine ungewöhnliche Bitte an die Polizei. Er verwechselte die Dienststelle wohl mit einem Taxiservice.