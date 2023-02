Weil ein Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses seinen 81-jährigen Nachbarn schon seit Tagen nicht mehr gesehen hatte, Zeitungen vor der Türe lagen und außerdem dessen Außenrollos geschlossen blieben, verständigte er besorgt die Polizei.

Nachdem niemand auf Klingeln und Klopfen der Beamten reagiert hatte, verschaffte sich die Freiwillige Feuerwehr über die Wohnungstür Zugang zur Wohnung.

Bad Neustadt: Feuerwehr findet 81-Jährigen in schlechtem Gesundheitszustand auf

Dort wurde der Mieter laut Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale in einem schlechten gesundheitlichen Zustand in seinem Bett aufgefunden.

Anschließend wurde der ältere Mann mit dem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gefahren.

