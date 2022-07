Am Dienstag (19. Juli 2022) gegen 13:30 Uhr, hat sich auf der Baustelle einer Grundschule in der Straße Rhönblick in Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld), ein Arbeitsunfall ereignet.

Laut Polizei wurde nach derzeitigem Kenntnisstand ein 30-jähriger Mann zwischen einem Bagger und einem Geländer eingeklemmt. Der Mann musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.