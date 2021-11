26-jähriger Radfahrer tot auf Feldweg gefunden

Die Leiche eines Radfahrers ist in den frühen Montagmorgenstunden (22.11.2021) in Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) in Unterfranken gefunden worden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.

Toter Radfahrer: Obduktion der Leiche steht noch aus

Vermutlich sei der Mann getötet worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei dem Toten seien Verletzungen festgestellt worden, die "den dringenden Verdacht eines Tötungsdelikts begründen", so die Polizei in einer Mitteilung am Mittag. Die weiteren Ermittlungen wurden daher vor Ort von der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt übernommen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 26-Jährigen. Der Todeszeitpunkt war zunächst unklar. Die Leiche soll obduziert werden, auch um die Todesursache zu klären.

Aktuell ist die unterfränkische Polizei mit Unterstützungskräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz, um weitere Erkenntnisse zur Tat und zur Täterschaft zu erlangen. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck geführt.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Tat bzw. zur Identifizierung des Täters beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt oder über Notruf 110 zu melden.

Hinweise, der Fall könne mit einem Tötungsdelikt in Oberfranken zusammenhängen, gab es laut Polizei zunächst nicht. In der Nacht vom 18. auf den 19. August 2020 war ein 24-jähriger Mann in einem Bayreuther Stadtteil mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen, als er im Dunkeln mit einem Messer angegriffen und getötet wurde.

mit dpa