Am Donnerstagabend (24. Novenber 2022) kam es in Bad Königshofen zu einem Polizeieinsatz in einer Filiale der Deutschen Post. Eine 27 Jahre alte Frau wollte dort ein Päckchen mit einer DHL-Abholkarte holen. Wie die Polizei berichtet, konnte sie aber kein passendes Ausweisdokument vorlegen.

Die Post-Mitarbeiterin konnte ihr das Päckchen somit nicht aushändigen - worauf hin die Frau völlig die Fassung verlor. Sie sprang über den Tresen und schubste die Mitarbeiterin zur Seite. Dann schnappte sie sich das Paket und verließ damit die Filiale.

Weil sie ihr Paket nicht bekam: 27-Jährige springt in Post-Filiale über den Tresen

Die 58-jährige Post-Angestellte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Auf die 27-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu.

Vorschaubild: © Moritz Frankenberg/dpa