Gegenseitige Körperverletzung: Wie die Polizei mitteilt, eskalierte am Mittwoch, dem 23.3.2022, in Bad Neustadt an der Saale ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger.

Demnach hatte am Nachmittag ein 54 Jahre alter Mann die Fahrbahn am Marktplatz in Bad Neustadt überquert. Ein 64 Jahre alter Autofahrer musste deshalb abbremsen.

Dies ärgerte den 64-Jährigen aber augenscheinlich so sehr, dass er wendete und beschleunigt auf den Fußgänger zufuhr. Er bremste zwar noch ab, touchierte den Fußgänger aber dennoch leicht.

In der Folge kam es dann noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beiden, wodurch beide Männer leicht verletzt und persönliche Gegenstände der Beiden beschädigt wurden. Den Autofahrer erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr, den Fußgänger unter anderem wegen einer Körperverletzung.