Am Sonntagabend (10. April 2022) ist es binnen einer Dreiviertelstunde zu zwei Bränden im Schwabacher Norden gekommen, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag (11. April 2022) in einer Pressemitteilung berichtet. Demnach teilte ein Zeuge gegen 20.30 Uhr mit, dass auf dem Lagerplatz eines Supermarktes am Pointgraben mehrere Leergutkästen in Flammen stehen.

Nur wenig später, gegen 21.15 Uhr, bemerkte ein weiterer Zeuge einen Brand auf dem Gelände eines Baumarktes in der Nürnberger Straße. Hier waren mehrere Europaletten in Brand geraten. Beide Brände konnten durch die Einsatzkräfte der gerufenen Feuerwehren rasch gelöscht werden.

Polizei vermutet Brandstiftung: Wer kann Angaben machen?

Aufgrund der Gesamtumstände vermutet die Polizei einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen. Die Schwabacher Kriminalpolizei geht aktuell von einer vorsätzlichen Herbeiführung der Brände aus und hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt eingeleitet. Der entstandene Sachschaden an den beiden Tatorten beläuft sich auf rund 800 Euro. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Zeugen, die im beschriebenen Zeitraum auffällige Beobachtungen rund um die Brandorte gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0911/2112-3333 zu melden.

Vorschaubild: © Leo_65 / pixabay.com