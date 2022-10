Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) beginnt am Montag, 24. Oktober 2022, mit Arbeiten zur Verbesserung der Barrierefreiheit am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Bahnhofstraße. Geplant ist, im gesamten ZOB und in den angrenzenden Bereichen eine lückenlose Barrierefreiheit herzustellen. Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, müsse dazu ein Blindenleitsystem ergänzt werden. Außerdem werden Gehwege abgesenkt.

Durch das Blindenleitsystem wird es Betroffenen ermöglicht, jede einzelne Bushaltestelle sicher zu erreichen. Zudem wird das Leitsystem an den U-Bahnausgang Ecke Bahnhofstraße / Gleißbühlstraße angeschlossen, sodass ein lückenloser Wechsel zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln ermöglicht wird.

Die Arbeiten werden in vier Bauabschnitten durchgeführt. Dadurch sollen Einschränkungen für Reisende auf ein Minimum reduziert werden. Der erste Bauabschnitt umfasst den Bereich der östlichen Haltestellen an der Käthe-Strobel-Straße. Hier werden auch die notwendigen Gehwegabsenkungen umgesetzt. In den beiden nächsten Bauphasen werden nacheinander die mittleren und die westlichen Haltestellen angeschlossen. Der letzte Bauabschnitt umfasst dann den Lückenschluss zwischen dem ZOB und der U-Bahn entlang der Bahnhofstraße.

Die Arbeiten sollen zur Eröffnung des Christkindlesmarktes bereits soweit abgeschlossen sein, dass keine nennenswerten Einschränkungen mehr bestehen. Die Fertigstellung ist für die erste Dezemberwoche geplant. In einem nächsten Schritt soll auch der Komfort für Fahrgäste an den Haltestellen durch die Schaffung von mehr Sitzmöglichkeiten und von überdachten Wartebereichen verbessert werden, mehr Grün soll die Aufenthaltsqualität zusätzlich steigern.

