Ein Hund ist bereits am Samstag (12. September 2020) in Regelsbach in der Hengdorfer Straße von einem Unbekannten angefahren worden. Der Unfall ereignete sich laut Pressemitteilung der Polizei am Nachmittag gegen 15 Uhr 15.

Der Hund starb kurze Zeit später an den Folgen. Die Polizeidienststelle Schwabach sucht nun Zeugen und bittet darum, Hinweis unter der 09122/9270 abzugeben.

Symbolfoto: pixabay/Engin_Akyurt