Am Donnerstagmorgen, 17. Februar 2022, kam es in Nürnberg an mehreren geparkten Autos zu einer Serie an Sachbeschädigungen. Kurz nach 9 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei mit, dass sie beobachten konnten, wie ein Unbekannter gegen mehrere geparkte Autos auf dem Nordwestring getreten hatte. Anschließend sei der Unbekannte im angrenzenden Westfriedhof verschwunden.

Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte dort dank der Personenbeschreibung einen 41-jährigen Mann festnehmen. Insgesamt 16 Autos hatte der Mann beschädigt. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro.

Spurensicherung stellt Schuhe und Bierdose sicher

Der verständigte Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte noch vor Ort die Spuren und konnte unter anderem die Schuhe des Tatverdächtigen sowie eine Bierdose, die der Mann bei sich hatte, sicherstellen.

Der Ermittlungsrichter ordnete eine Blutentnahme des 41-Jährigen an. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten gegen den Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.