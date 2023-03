Auch der Flughafen Nürnberg wird vom deutschlandweiten Mega-Streik am Montag (27. März 2023) betroffen sein. Auf seiner Website warnt der Albrecht-Dürer-Airport die Reisenden vor den Auswirkungen.

Der Pressesprecher empfiehlt den Passagieren, sich selbst über Verspätungen und Ausfälle zu informieren.

XXL-Streik am Montag trifft Flughafen Nürnberg - Pressesprecher warnt vor Ausfällen

Der von der Gewerkschaft Verdi zwischen 00:00 Uhr und 23:59 Uhr angesetzte Warnstreik könnte große Folgen für den Flugverkehr haben: "Ob und wenn ja, wie viele Flüge sich verspäten oder ausfallen, kann ich jetzt noch nicht sagen, das wird erst am Montag feststehen", erklärt Pressesprecher Christian Albrecht auf Anfrage von inFranken.de.

Falls ein Flug gecancelt wird, sollen die Reisenden jedoch sofort informiert werden: "Je nach Art der Buchung werden die Passagiere beispielsweise per SMS, E-Mail oder gegebenenfalls ihr Reisebüro gewarnt werden", so Albrecht. Um am stets auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt Albrecht allen Passagieren einen Blick auf die Website des Nürnberger Flughafens, auf der umgehend über Verspätungen und Ausfälle informiert werde.

Wer für Montag einen Parkplatz gebucht hat, wird vom Flughafen Nürnberg auf die Möglichkeiten zur Stornierung hingewiesen: "Kundinnen und Kunden, die einen Parkplatz am Airport Nürnberg gebucht haben, haben grundsätzlich 24 Stunden vor Einfahrt die Möglichkeit, ihren Parkplatz online in unserem System zu stornieren", heißt es auf der Website. Wenn ein Flug kurzfristiger annulliert werde, sei eine Stornierung über das System nicht mehr möglich, jedoch könne man gegen eine Gebühr in Höhe von 15 Euro eine Rückerstattung über das Rückerstattungsformular anfordern.

