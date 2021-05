Als berufstätige Frauen mit Kindern versuchen „Working Moms“ tagtäglich den Spagat zwischen Karriere und Familie zu meistern. Durch die Corona-Pandemie sind die Anforderungen an berufstätige Mütter noch gestiegen. Mit der Online-Veranstaltung „Working Moms“ am Freitag und Samstag, 18. und 19. Juni 2021, möchte das Bildungszentrum Nürnberg (BZ) berufstätigen Müttern beziehungsweise Eltern helfen, ihre Ziele zu erreichen und dabei die richtige Work-Life-Balance zu finden. Das teilt die Stadt Nürnberg mit.

In rund 20 Vorträgen, Workshops und Gesprächen erhalten Teilnehmende Tipps und Denkanstöße, wie man Job und Familie erfolgreich unter einen Hut bringen kann, ohne sich selbst zu vergessen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Verein Working Moms e.V. statt. Ein Ticket für dieTeilnahme an allen 20 Sessions ist für 29 Euro erhältlich. Trotz des Titels sind auch alle „Working Dads“ beziehungsweise „Working Parents“ ebenso herzlich eingeladen.

Homeoffice, Homeschooling, Kinderbetreuung, Partnerschaft und der ganze „normale“ Alltagswahnsinn wie Kochen und Haushalt – angesichts der vielen Herausforderungen berufstätiger Mütter kommen die eigenen Bedürfnisse oft zu kurz. Die Online-Veranstaltung des BZ mit 17 Kursleiterinnen bietet sofort umsetzbare Strategien, Tipps und Denkanstöße und darüber hinaus die Möglichkeit zum Austausch und Networking.

Die zweitägige Veranstaltung besteht aus jeweils 20 einzelnen Sessions mit je 90 Minuten, die in vier Themenbereiche unterteilt sind: Der Themenbereich „Know yourself“ richtet den Fokus auf die individuellen Ressourcen. Im Schwerpunkt „Karriere“ gibt es unter anderem Informationen zum richtigen Delegieren, zu gender-spezifischer Kommunikation und zu Networking. Der Themenbereich „Gesundheit“ bietet Tipps zu Bewegung, Ernährung und gesundem Lebensstil. Unter „Life & Family“ geht es unter anderem um Homeoffice, Homeschooling und auch um passende Outfits.

Der Zugang zu allen Veranstaltungen ist mit einem Ticket für 29 Euro möglich. Teilnehmende können sich ihre Sessions individuell zusammenstellen und auch während der Veranstaltung zwischen den Sessions wechseln. Das Veranstaltungspaket „Working Moms“ beginnt mit einer kostenlosen Auftaktveranstaltung am Freitag, 18. Juni, von 17 bis 18.15 Uhr. Neben einer Einführung in die Themen wird es hier Impulsvorträge und Erfahrungsberichte mit der Vorsitzenden des Vereins Working Moms e.V. Nürnberg, Dr. Ruth Flossdorff, und den Mitgliedern des Vereins geben.

Bei einem abschließenden Meet-up am Samstag, 19. Juni, von 17 bis 18 Uhr können die Teilnehmenden Fragen stellen, networken und ihre Erkenntnisse und Eindrücke teilen. Working Moms e.V. ist ein Netzwerk engagiert berufstätiger Mütter. Zusammen mit dem Working Moms e.V. möchte das BZ berufstätige Mütter mit wertvollem Know-how unterstützen und Mut machen für berufliche Weiterentwicklung trotz Familie oder Familiengründung.

Eine Übersicht des Veranstaltungsprogramms mit allen Themenbereichen und Sessions sowie weitere Informationen bietet das BZ online unter https://bz.nuernberg.de/themen/working-moms. Hier besteht auch die Möglichkeit, sich für die kostenlose Auftaktveranstaltung am 18. Juni anzumelden sowie ein Session-Ticket für die gesamte Veranstaltung „Working Moms – Tage für Work-Life-Balance“ inklusive Auftaktveranstaltung zu buchen.